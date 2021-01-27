Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проект рішення про підтвердження повноважень російської делегації.

Проект пропонує відмовитися від санкцій проти Російської Федерації, адже у Європі прагнуть діалогу з Росією.

– Із метою продовження політичного діалогу я пропоную Асамблеї ратифікувати повноваження Російської Федерації і повернутися до оцінки досягнутого прогресу. Наприкінці цього року буде представлено звіт про моніторинг, – заявив доповідач Штафан Шеннах.

Також у проекті йдеться, що Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи у деяких питаннях, і останнім часом додатково погіршила ситуацію.

Зокрема, у ПАРЄ критикують зміни до Конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ.

Також критикують додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму.

Окрім цього, документ засуджує ситуацію навколо отруєння Олексія Навального.

Голосування за документ відбудеться у четвер вранці.

25 січня у Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали Україну – повноваження делегації РФ офіційно були оскаржені.

Відповідне рішення було підтримане 38 голосами за необхідних 30. Наразі питання передано на подальший розгляд відповідних комітетів ПАРЄ.

Джерело: ПАРЄ