В Москве происходят обыски в квартире оппозиционера Алексея Навального, квартире, где живет его жена Юлия, а также в офисе ФБК и студии Навальный LIVE.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Игорь Жданов сообщил, что сначала с обысками пришли в квартиру в районе Марьино, где сейчас живет брат политика Олег Навальный.

— В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много “тяжелых” в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем.

В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный.

В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Впоследствии стало известно, что обыски проводит МВД РФ в рамках статьи 236 Уголовного кодекса РФ — Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Еще после акций протестов в России в поддержку Навального, которые состоялись 23 января, было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Впоследствии Жданов сообщил, что с обысками пришли в квартиру, где временно проживает Юлия Навальная. Работники правоохранительных органов пытались выломать дверь.

У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск pic.twitter.com/myY5ai7Frf — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

На видео, которое записала Навальная, слышно как пытаются выбить дверь, а со стены у двери отпадает часть вешалки для ключей. Со своей стороны, Навальная просит не ломать двери и призывает подождать 15 минут пока не приедет ее адвокат.

С обысками пришли и в офис ФБК, студию Навальный Live и квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

Юрист ФБК Любовь Соболь записала видео, как силовики выломали двери в офис и не сообщают, на каком основании они вломились.

Также силовики прибыли к члену Либертарианской партии Игоря Ефремова и пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна.

Жданов сообщил, что по этой же статье 236 УК РФ несколькими часами ранее у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, работника ФБК Георгия Албурова и Олега Степанова изъяли телефоны из спецприемника.

Сторонники Алексея Навального 31 января снова планируют провести акции протеста в его поддержку. Митинги запланированы в 53 городах Российской Федерации.

Страны G7 призвали Россию освободить Навального

Министры иностранных дел стран G7 обратились к российским властям и призвали освободить оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, главы МИД глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов. Они призывают Россию освободить тех, кто был задержан за реализацию своего права на мирные собрания.

23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге. Российские силовики задержали рекордное количество человек во время акций 23 января.