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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

У Москві силовики влаштували обшуки у Навального та його прибічників, виламуючи двері

У Москві відбуваються обшуки у квартирі опозиціонера Олексія Навального, квартирі, де живе його дружина Юлія, а також в офісі ФБК та студії Навальний LIVE.

Обыски у Навального

Директор Фонду боротьби із корупцією Ігор Жданов повідомив, що спершу з обшуками прийшли у квартиру у районі Мар’їно, де наразі живе брат політика Олег Навальний.

— У Мар’їно в квартиру Олексія Навального прийшли з обшуком. Багато “важких” у масках. Почали ламати двері. В квартирі перебуває Олег Навальний. У межах якої справи і на якій підставі ми не знаємо.

Згодом стало відомо, що обшуки проводить МВС РФ у межах статті 236 Кримінального кодексу РФ – Порушення санітарно-епідеміологічних правил. Ще після акцій протестів у Росії на підтримку Навального, які відбулися 23 січня, було порушено кримінальну справу про порушення санітарних норм.

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Згодом Жданов повідомив, що з обшуками прийшли у квартиру, де зараз тимчасово проживає Юлія Навальна. Працівники правоохоронних органів намагалися виламати двері.

На відео, яке записала Навальна, чути як намагаються вибити двері, а зі стіни біля дверей відпадає якийсь деталь вішака для ключів. Зі свого боку, Навальна просить не ламати двері та закликає почекати 15 хвилин доки не приїде її адвокат.

З обшуками прийшли і в офіс ФБК, студію Навальний Live та квартиру батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.

Юрист ФБК Любов Соболь записала відео, як силовики виламали двері до офісу і не повідомляють, на якій підставі вони вломилися.

Також силовики прибули до члена Лібертаріанської партії Ігоря Єфремова та прес-секретаря штабу політика Юлії Галяміної Миколі Касьяну.

Жданов повідомив, що за цією ж статтею 236 КК РФ кількома годинами раніше у прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш, працівника ФБК Георгія Албурова та Олега Степанова вилучили телефони із спецприймальників.

Прихильники Олексія Навального 31 січня знову планують провести акції протесту на його підтримку. Мітинги заплановані у 53 містах Російської Федерації.

Країни G7 закликали Росію звільнити Навального

Міністри закордонних справ країн G7 звернулися до російської влади і закликали звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, глави МЗС глибоко стурбовані затриманням тисяч мирних демонстрантів та журналістів. Вони закликають Росію звільнити тих, хто був затриманий за реалізацію свого права на мирні зібрання.

23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі. Російські силовики затримали рекордну кількість осіб під час акцій 23 січня.

Фото: Getty Images

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