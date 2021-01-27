Представители YouTube продлили заморозку канала экс-президента США Дональда Трампа, они пока не указали срок окончания действия этой меры.

Впервые создатели видеохостинга заблокировали канал Трампа 12 января в связи с опасениями нового насилия на улицах Вашингтона и повторного штурма Капитолия.

— В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Дональда Трампа останется заблокированным, — заявили официальные представители YouTube.

Кроме того, новым решением компания ограничила возможность советника бывшего главы США Руди Джулиани зарабатывать деньги на платформе.

Штурм Капитолия и заморозка аккаунтов Трампа

6 января сторонники Дональда Трампа устроили акции протеста на улицах Вашингтона, которые закончились штурмом Капитолия и кровопролитием.

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В связи с этим аккаунты Трампа в соцсетях заморозили, а в Конгрессе запустили процедуру импичмента Трампу.

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Источник: Politico