Дубай обновил правила въезда для туристов

Власти Дубая обновили правила въезда в страну для иностранцев. Прибывшие граждане должны будут предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, начиная с 31 января.

Ранее отрицательный тест на коронавирус нужно было предоставить за 96 часов. Новое правило для въезда касается туристов, прибывающих из любой страны мира.

Тесты на коронавирус, сделанные в стране вылета, как и раньше, не нужны детям до 12 лет и гражданам ОАЭ.

Туристам из эпидемиологически неблагоприятных стран потребуется сдать дополнительный тест на коронавирусну инфекцию после прибытия в Дубай.

Кроме того, с 31 января аэропорты Дубая должны будут проводить экспресс-тестирование методом ПЦР или делать экспресс-тесты на антигены всем пассажирам, вылетающим из Дубая в страны, где требуется предварительное тестирование.

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Правила въезда

В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии. Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.

Нужно будет предоставить отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до путешествия. Тем, кто переболел нужно показать официальное подтверждение выздоровления от семейного врача.

Источник: TimeOut