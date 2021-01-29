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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Байден не скрывал обеспокоенности во время разговора с Путиным — Белый дом

В Белом доме прокомментировали первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, который состоялся на этой недели. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что во время общения американский лидер не скрывал обеспокоенности.

Джо Байден

По ее словам, он однозначно выразил позицию страны касательно задержания российского оппозиционера Алексея Навального и отношения силовиков к протестующим.

— Он не сдержался, выражая обеспокоенность касательно обращения с Алексеем Навальным и поведения с протестующими, — отметила Джен Псаки.

При этом, как уточнила спикер, Байден никогда не сдерживал своих истинных эмоций в вопросах, которые касаются РФ и Владимира Путина.

Телефонный разговор Байдена и Путина

В конце января 2021 года Джо Байден провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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Во время разговора они затронули темы Украины, Северного потока-2, а также отравления Алексея Навального.

Подробнее о первом разговоре Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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