Канада получила первую партию вакцины Moderna

Канада получила первые 168 тыс. доз вакцины от компании Moderna и ожидает следующие поставки для населения.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020