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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Канада получила первую партию вакцины Moderna

Канада получила первые 168 тыс. доз вакцины от компании Moderna и ожидает следующие поставки для населения.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

— Первые дозы вакцины Moderna от  Covid-19 прибыли в Канаду. Это часть 168 тыс. доз, которые мы получим до конца месяца, а также часть 40 млн доз, которые нам гарантировала Moderna в целом, — написал Трюдо.

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В Канаде уже идет вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer Inc. и BioNTech. Его эффективность по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Эффективность вакцины от Moderna оценивают чуть ниже — в 94,1%.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом свыше 528 тыс. человек, умерли более 14,5 тыс.

Самая большая вакцинация в истории

Более 2,7 млн человек в шести странах уже сделали прививки против коронавируса.

Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были известны человечеству.

В США вакцинация началась 14 декабря. Сначала препарат распространяли среди медицинских работников, а дальше начали вакцинировать пожилых людей. Сейчас там введено 1,12 млн доз.

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