Канада получила первую партию вакцины Moderna

Канада получила первые 168 тыс. доз вакцины от компании Moderna и ожидает следующие поставки для населения.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

— Первые дозы вакцины Moderna от Covid-19 прибыли в Канаду. Это часть 168 тыс. доз, которые мы получим до конца месяца, а также часть 40 млн доз, которые нам гарантировала Moderna в целом, — написал Трюдо.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020

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В Канаде уже идет вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer Inc. и BioNTech. Его эффективность по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Эффективность вакцины от Moderna оценивают чуть ниже — в 94,1%.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом свыше 528 тыс. человек, умерли более 14,5 тыс.

Самая большая вакцинация в истории

Более 2,7 млн человек в шести странах уже сделали прививки против коронавируса.

Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были известны человечеству.

В США вакцинация началась 14 декабря. Сначала препарат распространяли среди медицинских работников, а дальше начали вакцинировать пожилых людей. Сейчас там введено 1,12 млн доз.