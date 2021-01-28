Вопрос не в том, что кажется Кремлю: Песков об обысках у Навального

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обыски в квартире политика Алексея Навального и его сторонников после акций протеста в России.

На вопрос, беспокоит ли Кремль количество обысков и задержаний после митингов 23 января, Песков ответил:

— Мы высказывали свою обеспокоенность относительно того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были многочисленные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают.

Также журналисты во время пресс-кола поинтересовались у него, считают ли в Кремле такую ​​реакцию на митинги адекватной.

— Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности, — ответил пресс-секретарь Путина.

17 января оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево во время прохождении паспортного контроля после возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу Ив Роше.

В субботу, 23 января, во многих городах России вспыхнули несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным ОВД-Инфо, во время их задержали рекордное количество человек — 3980. Также было возбуждено более 20 уголовных дел.

27 января силовики провели обыски в квартире Алексея Навального, квартире, где живет его жена Юлия, а также в офисе ФБК и студии Навальный LIVE. Обыски проводило МВД РФ в рамках статьи 236 Уголовного кодекса РФ — Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Сторонники Алексея Навального 31 января снова планируют провести акции протеста в его поддержку. Митинги запланированы в 53 городах России.