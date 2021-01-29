Влада Чехії закликала розширити обмежувальні заходи проти Російської Федерації.

Вона вважає, що у країні фіксуються ознаки порушення основних прав і свобод громадян.

Заява Сенату Чехії пов’язана із затриманням російського опозиціонера Олексія Навального після його прибуття до РФ, а також з протестами на його підтримку.

У країні закликали працювати у межах Європейського Союзу над формуванням загального підходу до дій Росії, а також запровадити нові санкції.

Санкції проти Росії

Український уряд схвалив запровадження обмежень проти 13 російських авіакомпаній.

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Їм хочуть заборонити польоти над Україною через те, що вони порушують повітряний простір країни і літають над Кримом.

Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сенат Чехії