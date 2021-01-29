У Таїланді затримали 89 туристів за вечірку в карантин

У Таїланді заарештували 89 туристів за участь у вечірці та подачу алкоголю під час пандемії коронавірусу. У березні 2020 року у країні ухвалили указ про надзвичайний стан для боротьби з Covid-19, згідно з яким на території країни діють обмеження.

Максимальне покарання за порушення – два роки тюремного ув’язнення та штраф у розмірі до $1 330.

Серед заарештованих іноземців було 20 громадян Франції, 10 американців та шість британців. У всіх затриманих місцеві органи охорони здоров’я взяли мазки. Тести показали негативні результати на Covid-19.

Більшість затриманих звільнили під заставу. 28 людей все ще знаходиться під вартою.

Таїланд закрив свої кордони для міжнародного туризму у квітні 2020 року. Хоча іноземці все ж можуть подати заяву на отримання спеціальної туристичної візи (STV). Всі, хто приїжджають в Таїланд, повинні пройти 14-денну самоізоляцію у спеціальній установі.

Протягом декількох місяців у Таїланді зареєстрували невелику кількість випадків зараження коронавірусом завдяки суворим правилам карантину. Однак різке збільшення числа випадків захворювання у грудні 2020 року змусило уряд знову ввести заходи, спрямовані на стримування вірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 випадків Covid-19. Статистика захворювання на коронавірус повідомляє, що за добу кількість заражених збільшилася на 5 181 людину.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Львівській області (440), у Києві (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.