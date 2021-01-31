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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Бьют дубинками по лицу до потери сознания: силовики жестоко задерживают митингующих в России

Акции протеста в России в поддержку оппозиционера сопровождаются жестокими задержаниями митингующих.

силовики на протестах в РФ

Так, в сети опубликовали видео, на котором видно, как трое силовиков набросились на мужчину. Из-за этого он начал кричать, что ему не хватает воздуха.

— Я не могу дышать. Слезьте с меня, пожалуйста, — говорит задержанный, но милицейские не реагируют на его слова.

Также СМИ опубликовали кадры еще одного жестокого задержания в Санкт-Петербурге. На видео видно, как задержанного повалили на землю и начали бить по лицу дубинкой.

Кроме того, в Санкт-Петербурге мужчину без сознания затащили в полицейский автобус, а еще одному задержанному возле Сенной площади разбили голову.

31 января россияне вышли на протесты с требованием освободить из СИЗО Матросская тишина оппозиционера Алексея Навального.

Во время акции протеста в Москве задержали жену политика Юлию Навальную. Общее количество задержанных по всей стране превысило 2 тыс.

Фото: Медіазона

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