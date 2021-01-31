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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

Б’ють кийками по обличчю до втрати свідомості: силовики жорстоко затримують мітингувальників у Росії

Акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального супроводжуються жорстокими затриманнями мітингувальників.

силовики на протестах в РФ

Так, у мережі опублікували відео, на якому видно, як троє силовиків накинулися на чоловіка. Через це він почав кричати, що йому не вистачає повітря.

– Я не можу дихати. Злізьте з мене, будь ласка, – говорить затриманий, але міліцейські не реагують на його слова.

Також ЗМІ опублікували кадри ще одного жорстокого затримання у Санкт-Петербурзі. На відео видно, як затриманого повалили на землю і почали бити по обличчю кийком.

Крім того, у Санкт- Петербурзі непритомного чоловіка затягли в поліцейський автобус, а ще одному затриманому біля Сінної площі розбили голову.

31 січня росіяни вийшли на протести з вимогою звільнити з СІЗО Матроська тиша опозиціонера Олексія Навального.

Під час акції протесту у Москві затримали дружину політика Юлію Навальну. Загальна кількість затриманих по всій країні перевищила 2 тис.

Фото: Медіазона

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