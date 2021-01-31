Акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального супроводжуються жорстокими затриманнями мітингувальників.

Так, у мережі опублікували відео, на якому видно, як троє силовиків накинулися на чоловіка. Через це він почав кричати, що йому не вистачає повітря.

– Я не можу дихати. Злізьте з мене, будь ласка, – говорить затриманий, але міліцейські не реагують на його слова.

Також ЗМІ опублікували кадри ще одного жорстокого затримання у Санкт-Петербурзі. На відео видно, як затриманого повалили на землю і почали бити по обличчю кийком.

‼️ В Петербурге возле Сенной площади задержанного повалили на землю и ударили по лицу дубинкой Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/7Pa2dE3022 — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

Крім того, у Санкт- Петербурзі непритомного чоловіка затягли в поліцейський автобус, а ще одному затриманому біля Сінної площі розбили голову.

В Петербурге у ТЮЗа мужчину без сознания затащили в полицейский автобус https://t.co/5mgnA4xQ9i Видео: Медиазона pic.twitter.com/50GbkBuTXJ — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

31 січня росіяни вийшли на протести з вимогою звільнити з СІЗО Матроська тиша опозиціонера Олексія Навального.

Під час акції протесту у Москві затримали дружину політика Юлію Навальну. Загальна кількість затриманих по всій країні перевищила 2 тис.

Фото: Медіазона