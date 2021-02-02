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Факты / Мир / Росія
Тетяна Забожко |

Не вмешивайтесь: Россия отреагировала на призывы освободить Навального

Россия призвала западные страны, которые требуют освободить политика Алексея Навального, не вмешиваться во внутренние дела государства.

захарова

– Мы уже несколько недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные заявления. Поверьте, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться, – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее убеждению, призывы иностранных лидеров написаны, будто под копирку. Поэтому такие действия политиков Захарова считает политически зангажированными.

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С призывом освободить осужденного политика Алексея Навального к России обратилась Германия, Великобритания, США и Франция.

Приговор Алексею Навальному

2 февраля в России Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Почти год от этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.

Защитники Навального готовятся к апелляции.

Источник: РБК

Фото: ТАСС

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