Россия призвала западные страны, которые требуют освободить политика Алексея Навального, не вмешиваться во внутренние дела государства.

– Мы уже несколько недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные заявления. Поверьте, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться, – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее убеждению, призывы иностранных лидеров написаны, будто под копирку. Поэтому такие действия политиков Захарова считает политически зангажированными.

С призывом освободить осужденного политика Алексея Навального к России обратилась Германия, Великобритания, США и Франция.

Приговор Алексею Навальному

2 февраля в России Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Почти год от этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.

Защитники Навального готовятся к апелляции.

Источник: РБК

Фото: ТАСС