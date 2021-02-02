В Германии считают, что США под руководством президента Джо Байдена будут более активными в вопросе решения конфликта на Донбассе, чем это было при Дональде Трампе.

Такую позицию озвучил глава МИД страны Хайко Маас во время пресс-конференции Европа-2021.

— То, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже указывает на то, что США будут действовать более активно, чем до этого, — отметил Хайко Маас.

В то же время, по его мнению, Трамп и его администрации не были заинтересованы в урегулировании этой ситуации.

Он также выразил надежду, что США помогут Германии и Франции, которые уже активно принимают участие в этом процессе как посредники.

Телефонный разговор Путина и Байдена

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор.

Во время общения главы США и РФ затронули тему Украины.

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Источник: Europa 2021 Live-Event, РБК-Украина