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Валентина Летяк |

США вимагають негайно звільнити Навального – держсекретар Блінкен

США глибоко стурбовані діями Росії щодо опозиціонера Олексія Навального і вимагають його негайного звільнення.

ентоні блінкен

З таким закликом виступив держсекретар США Ентоні Блінкен після того, як суд в Москві змінив умовний термін Навального на 3,5 роки ув’язнення.

– Ми повторюємо наш заклик до його негайного і беззастережного звільнення, а також до звільнення всіх незаконно затриманих за здійснення своїх прав, – написав американський дипломат в Twitter.

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Твіт Блінкена

Ув’язнення Навального

Суд у Москві 2 лютого за клопотанням Федеральної служби виконання покарань Росії змінив умовний термін Олексія Навального на реальний у справі про Ів Роше.

Опозиційного політики засудили до 3,5 років колонії загального режиму. Майже рік із цього терміну Навальний вже відсидів, тому оталось 2 роки і 8 місяців.

Його адвокати подадуть апеляцію на рішення суду.

Фото: Getty Images

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