США глибоко стурбовані діями Росії щодо опозиціонера Олексія Навального і вимагають його негайного звільнення.
З таким закликом виступив держсекретар США Ентоні Блінкен після того, як суд в Москві змінив умовний термін Навального на 3,5 роки ув’язнення.
– Ми повторюємо наш заклик до його негайного і беззастережного звільнення, а також до звільнення всіх незаконно затриманих за здійснення своїх прав, – написав американський дипломат в Twitter.
Ув’язнення Навального
Суд у Москві 2 лютого за клопотанням Федеральної служби виконання покарань Росії змінив умовний термін Олексія Навального на реальний у справі про Ів Роше.
Опозиційного політики засудили до 3,5 років колонії загального режиму. Майже рік із цього терміну Навальний вже відсидів, тому оталось 2 роки і 8 місяців.
Його адвокати подадуть апеляцію на рішення суду.