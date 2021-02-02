США глибоко стурбовані діями Росії щодо опозиціонера Олексія Навального і вимагають його негайного звільнення.

З таким закликом виступив держсекретар США Ентоні Блінкен після того, як суд в Москві змінив умовний термін Навального на 3,5 роки ув’язнення.

– Ми повторюємо наш заклик до його негайного і беззастережного звільнення, а також до звільнення всіх незаконно затриманих за здійснення своїх прав, – написав американський дипломат в Twitter.

Ув’язнення Навального

Суд у Москві 2 лютого за клопотанням Федеральної служби виконання покарань Росії змінив умовний термін Олексія Навального на реальний у справі про Ів Роше.

Опозиційного політики засудили до 3,5 років колонії загального режиму. Майже рік із цього терміну Навальний вже відсидів, тому оталось 2 роки і 8 місяців.

Його адвокати подадуть апеляцію на рішення суду.