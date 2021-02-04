Бывший дипломат Соединенных Штатов Америки в РФ Уильям Бернс может стать директором ЦРУ. Соответствующий документ президент США Джозеф Байден направил на рассмотрение Сенату.

Впервые Байден сообщил о намерении назначить экс-посла США в РФ руководителем ЦРУ еще в январе. Тогда он заявил, что у Бернса есть все необходимые знания и качества, чтобы занять должность.

Что известно о Уильяме Бернсе

Уильяму Бернсу сейчас 65 лет. В возрасте 26 лет он начал карьеру дипломата — стал представителем США в Иордании. С 2005 по 2008 год он работал послом США в Российской Федерации.

В разные годы карьеры он был помощником и заместителем госсекретаря. Более подробную биографию Уильяма Бернса читайте на Фактах ICTV.