На фоне растущих протестов через несколько дней после госпереворота военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к социальной сети Facebook.

Соцсеть будет недоступна для жителей страны до 7 февраля.

– Мы призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации, – заявила в ответ на блокирование пресс-секретарь Facebook.

В связи с блокировкой Facebook протестующие временно теряют доступ к платформе, которая играет центральную роль в продемократическом Движении гражданского неповиновения, которое за два дня набрало почти 200 тыс. последователей.

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные задержали президента Вин Мьина, его советника и главу МИД. В стране на год объявили режим чрезвычайного положения.

Впервые эскалация ситуации в Мьянме между правительством и армией произошла после выборов 8 ноября 2020 года. Военные назвали выборы сфальсифицированными.