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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Після державного перевороту в М’янмі заблокували Facebook

На тлі зростаючих протестів через кілька днів після держперевороту військовий уряд М’янми наказав інтернет-провайдерам тимчасово заблокувати доступ до соціальної мережі Facebook.

фейсбук

Соцмережа буде недоступна для жителів країни до 7 лютого.

– Ми закликаємо владу відновити зв’язок, щоб люди в М’янмі могли спілкуватися зі своїми сім’ями і друзями і отримувати доступ до важливої ​​інформації, – заявила у відповідь на блокування прес-секретар Facebook.

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У зв’язку з блокуванням Facebook протестуючі тимчасово втрачають доступ до платформи, яка відіграє центральну роль у продемократичному Русі громадянської непокори, яке за два дні набрало майже 200 тис. послідовників.

Переворот у М’янмі стався 1 лютого. Військові затримали президента Він М’їна, його радника і главу МЗС. В країні на рік оголосили режим надзвичайного стану.

Вперше ескалація ситуації у М’янмі між урядом і армією відбулася після виборів 8 листопада 2020 року. Військові назвали вибори сфальсифікованими.

Джерело: Bloomberg

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