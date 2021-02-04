На тлі зростаючих протестів через кілька днів після держперевороту військовий уряд М’янми наказав інтернет-провайдерам тимчасово заблокувати доступ до соціальної мережі Facebook.

Соцмережа буде недоступна для жителів країни до 7 лютого.

– Ми закликаємо владу відновити зв’язок, щоб люди в М’янмі могли спілкуватися зі своїми сім’ями і друзями і отримувати доступ до важливої ​​інформації, – заявила у відповідь на блокування прес-секретар Facebook.

У зв’язку з блокуванням Facebook протестуючі тимчасово втрачають доступ до платформи, яка відіграє центральну роль у продемократичному Русі громадянської непокори, яке за два дні набрало майже 200 тис. послідовників.

Переворот у М’янмі стався 1 лютого. Військові затримали президента Він М’їна, його радника і главу МЗС. В країні на рік оголосили режим надзвичайного стану.

Вперше ескалація ситуації у М’янмі між урядом і армією відбулася після виборів 8 листопада 2020 року. Військові назвали вибори сфальсифікованими.