Иммунитета на терроризм нет: в Бельгии осудили иранского дипломата Асади

В Бельгии суд приговорил иранского дипломата Асадолу Асади на 20 лет за подготовку теракта недалеко от Парижа во Франции.

Судебное заседание проходило 4 февраля в Антверпене. Это первый процесс по подозрению в терроризме с реальным приговором для представителя дипломатии Ирана в ЕС, начиная с 1980-х годов.

Осужденный Асадола Асади был участником группировки, готовившего теракт во Франции. Он был ответственен за поставки взрывчатки: силовики провели задержание в Германии, где его дипломатический иммунитет не действовал.

— Постановление свидетельствует о двух вещах: дипломат не имеет иммунитета за преступные действия и ответственность иранского государства за то, что могло завершиться убийством невинных граждан, — заявил представитель прокуратуры Бельгии Жорж-Анри Ботье.

Представители МИД Ирана с возмущением отреагировали на решение суда в Антверпене.

По их мнению, дипломатический иммунитет означает защиту от реальных судебных приговоров.

— Поэтому они должны нести ответственность за грубое нарушение прав нашего дипломата, включая нечеловеческие условия, с которыми господин Асади сталкивался во время заключения в Германии и Бельгии, — говорится в сообщении.

В деле подготовки теракта под Парижем также были осуждены трое сообщников Асади. Ими оказались бельгийско-иранский поэт Мехрдада Арефани, а также иранская пара Наси Наами и Амир Саадун.

Кроме тюремных сроков от 15 до 18 лет, всех заключенных лишили бельгийского гражданства.

Теракт в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 14 декабря террорист открыл огонь в кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова.

Не дожидаясь завершения выступления хора под стенами храма, мужчина выбежал на лестницу и открыл огонь из пистолетов в обеих руках. Послушать хор собрались около 200 человек.

Полиция, которая охраняла мессу, несколько раз приказывала мужчине бросить оружие на землю.

Раненого пулей полицейского террориста удалось задержать без жертв среди гостей собора. Нападающий умер в больнице.

Источник: Аljazeera