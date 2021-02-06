Со временем Германия может сама отказаться от строительства Северного потока-2, несмотря на то, что сейчас ее лидер, канцлер Ангела Меркель, активно поддерживает этот проект.

В стране не все политсилы положительно относятся к его строительству. Ситуация может измениться уже после выборов в Германии в сентябре 2021 года, пишет Bloomberg.

— В какой-то момент новый консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха, — отмечает издание.

Кроме того, США, некоторые европейские коллеги не одобряют Северный поток-2.

Строительство Северного потока-2

Во время последнего телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лидеры поддержали продолжение строительства газопровода Северный поток-2.

Они считают, что проект не стоит останавливать, несмотря на санкции США и ситуацию с задержанием и отправкой в ​​колонию российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о строительстве газопровода Северный поток-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Nord Stream 2