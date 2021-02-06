PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Німеччина може сама відмовитися від Північного потоку-2 – ЗМІ

З часом Німеччина може сама відмовитися від будівництва Північного потоку-2, попри те, що нині її лідер, канцлер Ангела Меркель, активно підтримує цей проект.

Північний потік 2

У країні не всі політсили позитивно ставляться до його будівництва. Ситуація може змінитися уже після виборів у Німеччині у вересні 2021 року, пише Bloomberg.

– У якийсь момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не мав будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря, – зазначає видання.

Крім того, США, деякі європейські колеги не схвалюють Північний потік-2.

Будівництво Північного потоку-2

Під час останньої телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель лідери підтримали продовження будівництва газопроводу Північний потік-2.

Читайте
Північний потік-2 загрожує трансатлантичній безпеці - Держдеп США

Вони вважають, що проект не варто зупиняти, попри санкції США та ситуацію із затриманням та відправленням до колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Детальніше про будівництво газопроводу Північний потік-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Nord Stream 2

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка