З часом Німеччина може сама відмовитися від будівництва Північного потоку-2, попри те, що нині її лідер, канцлер Ангела Меркель, активно підтримує цей проект.

У країні не всі політсили позитивно ставляться до його будівництва. Ситуація може змінитися уже після виборів у Німеччині у вересні 2021 року, пише Bloomberg.

– У якийсь момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не мав будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря, – зазначає видання.

Крім того, США, деякі європейські колеги не схвалюють Північний потік-2.

Будівництво Північного потоку-2

Під час останньої телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель лідери підтримали продовження будівництва газопроводу Північний потік-2.

Вони вважають, що проект не варто зупиняти, попри санкції США та ситуацію із затриманням та відправленням до колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Детальніше про будівництво газопроводу Північний потік-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Nord Stream 2