Министр экономики Германии выступает за достройку Северного потока-2

Министр экономики Германии Петер Альтмайер поддерживает завершение строительства российского газопровода Северный поток-2.
Об этом Альтмайер заявил в интервью одному из немецких изданий. По его словам, не стоит связывать вопрос с нарушением прав человека в России с реализацией Северного потока-2.
— Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий — это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них — другое, — отметил министр экономики.
Он добавил, что если Северный поток-2 не достроят, то Россия не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать Северный поток-1 и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции.
Также Петер Альтмаер прокомментировал ответ Европейского Союза, который касается приговора Навального. Он отметил, что приговор оппозиционеру — неслыханное деяние, что не имеет ничего общего с действиями в правом поле.
— Я вполне могу себе представить четкий ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Однако это может быть только ответ всего Евросоюза в целом, — добавил Альтмайер.
Строительство Северного потока-2
Во время последнего телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель лидеры поддержали продолжение строительства газопровода Северный поток-2.
Они считают, что проект не стоит останавливать, несмотря на санкции США и ситуацию с задержанием и отправкой в колонию российского оппозиционера Алексея Навального.
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Фото: Nord Stream 2