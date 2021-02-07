Міністр економіки Німеччини виступає за добудову Північного потоку-2

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр підтримує завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Про це Альтмайєр заявив в інтерв’ю одному з німецьких видань. За його словами, не варто пов’язувати питання з порушенням прав людини в Росії з реалізацією Північного потоку-2.

– Економічні зв’язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проекти підприємств – це одне, а грубі порушення прав людини і наша реакція на них – інше, – зазначив міністр економіки.

Він додав, якщо Північний потік-2 не добудують, то Росія не обов’язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати Північний потік-1 і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції.

Також Петер Альтмаєр прокоментував відповідь Європейського Союзу, що стосується вироку Навального. Він зазначив, що вирок опозиціонеру – нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі.

– Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини і несе відповідальність за нього. Однак це може бути лише відповідь всього Євросоюзу в цілому, – додав Альтмайєр.

Будівництво Північного потоку-2

Під час останньої телефонної розмови між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель лідери підтримали продовження будівництва газопроводу Північний потік-2.

Вони вважають, що проект не варто зупиняти, попри санкції США та ситуацію із затриманням та відправленням до колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Детальніше про будівництво газопроводу Північний потік-2 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Nord Stream 2