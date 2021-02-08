В Южно-Африканской Республике приостановили использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Вакцина обеспечивает минимальную защиту от инфекции, вызванной доминирующим в стране штаммом коронавируса.

Предварительные данные небольшого исследования показали, что вакцина AstraZeneca предлагает только минимальную защиту от болезни легкой и средней степени тяжести, вызванной этим вариантом в Южной Африке.

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Как заявил министр здравоохранения Звели Мхизе, этот штамм кажется более заразным и вызывает смертельное возрождение болезни в стране, на которую сейчас приходится более 90% случаев Covid-19.

— Вакцина AstraZeneca оказалась эффективной против исходного штамма, но не против варианта. Мы решили временно приостановить внедрение вакцины… необходимо выполнить дополнительную работу, — отметил министр.

На прошлой неделе Южная Африка получила свой первый миллион доз вакцины AstraZeneca, и ожидала, что в середине февраля начнет делать прививки медицинским работникам.

Вакцину AstraZeneca заказала и Украина. 5 февраля Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca и Novavax с февраля.

Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.