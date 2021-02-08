У Південно-Африканській Республіці призупинили використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Вакцина забезпечує мінімальний захист від інфекції, викликаної домінуючим в країні штамом коронавірусу.

Попередні дані невеликого дослідження показали, що вакцина AstraZeneca пропонує тільки мінімальний захист від хвороби легкого-середнього ступеня тяжкості, викликаної цим варіантом в Південній Африці.

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Як заявив міністр охорони здоров’я Звелі Мхізе, цей штам здається більш заразним і викликає смертельне відродження хвороби в країні, на яку наразі припадає понад 90% випадків Covid-19.

– Вакцина AstraZeneca виявилася ефективною проти вихідного штаму, але не проти варіанту. Ми вирішили тимчасово призупинити впровадження вакцини… необхідно виконати додаткову роботу, – зазначив міністр.

Минулого тижня Південна Африка отримала свій перший мільйон доз вакцини AstraZeneca, і очікувала, що в середині лютого почне щеплення медичним працівникам.

Вакцину AstraZeneca замовила і Україна. 5 лютого Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax з лютого.

Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.