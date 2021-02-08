PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

ПАР призупинила вакцинацію від коронавірусу AstraZeneca

У Південно-Африканській Республіці призупинили використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

вакцинація

Вакцина забезпечує мінімальний захист від інфекції, викликаної домінуючим в країні штамом коронавірусу.

Попередні дані невеликого дослідження показали, що вакцина AstraZeneca пропонує тільки мінімальний захист від хвороби легкого-середнього ступеня тяжкості, викликаної цим варіантом в Південній Африці.

Читайте
Бельгія заборонила використовувати вакцину AstraZeneca для людей старше 55 років

Як заявив міністр охорони здоров’я Звелі Мхізе, цей штам здається більш заразним і викликає смертельне відродження хвороби в країні, на яку наразі припадає понад 90% випадків Covid-19.

– Вакцина AstraZeneca виявилася ефективною проти вихідного штаму, але не проти варіанту. Ми вирішили тимчасово призупинити впровадження вакцини… необхідно виконати додаткову роботу, – зазначив міністр.

Минулого тижня Південна Африка отримала свій перший мільйон доз вакцини AstraZeneca, і очікувала, що в середині лютого почне щеплення медичним працівникам.

Вакцину AstraZeneca замовила і Україна. 5 лютого Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax з лютого.

Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору