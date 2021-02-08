Служба безопасности Великобритании проводит расследование в отношении почти 200 британских ученых, которых подозревают в передаче Китаю секретных сведений в области новейших вооружений.

По данным издания The Times со ссылкой на информативный источник, они подозреваются в “нарушении строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности в стратегически важных сферах враждебным государствам”.

Сейчас правительство Великобритании собирается направить соответствующие уведомления почти 200 гражданам Соединенного Королевства, которые работают в десятке крупнейших университетов Великобритании.

Они подозреваются в передаче КНР результатов секретных исследований в области военных технологий, касающихся конструкций ракет, самолетов и кибероружия.

Некоторые из ученых, находящихся под следствием, подозреваются в непредумышленном нарушении законов путем заключения коммерческих соглашений с китайскими компаниями.

— В ближайшее время мы увидим в судах десятки ученых, — заявил источник The Times.

Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Сотрудник СБУ передавал секретные данные в конфетах

В августе 2020 года сотрудник Службы безопасности Украины и военный пенсионер были задержаны за передачу секретных материалов за границу. Носитель они спрятали в конфету.

Милиционер выполнял задание так называемых кураторов. Он собирал информацию, которая является государственной тайной, чтобы передать представителям спецслужб иностранного государства.