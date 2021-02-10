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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Переворот в Мьянме: Байден подписал указ о санкциях

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет немедленно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме.

Переворот в Мьянме: Байден подписал указ о санкциях

Белый дом усилит экспортный контроль и избавит лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму $1 млрд, которые находятся в ведении США.

В то же время, по словам Байдена, санкции не повлияют на поддержку здравоохранения Мьянмы и ее граждан.

Президент США призвал лидеров переворота освободить задержанных политиков, в частности государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Также он подчеркнул, что США готовы к дополнительным ограничениям и расширению списка стран, которые разделяют их позицию в отношении Мьянмы.

Санкции США из-за переворота в Мьянме

Джо Байден пообещал пересмотреть санкции США из-за переворота в Мьянме 1 февраля, когда военные захватили власть в стране, задержав президента Вин Мьина, его госсоветника и главу МИД Аун Сан Су Чжи.

Вице-президент Мьин Шве объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией в Мьянме произошла осенью, когда военные назвали выборы 8 ноября 2020 года сфальсифицированными.

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