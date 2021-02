Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет немедленно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме.

Белый дом усилит экспортный контроль и избавит лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму $1 млрд, которые находятся в ведении США.

В то же время, по словам Байдена, санкции не повлияют на поддержку здравоохранения Мьянмы и ее граждан.

Президент США призвал лидеров переворота освободить задержанных политиков, в частности государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Также он подчеркнул, что США готовы к дополнительным ограничениям и расширению списка стран, которые разделяют их позицию в отношении Мьянмы.

