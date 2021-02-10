Экс-президенту США Дональду Трампу не разрешат восстановить свою страницу в социальной сети Twitter, даже если он снова в будущем станет главой государства.

Об этом заявил финансовый директор Twitter Нед Сигал.

— Наша политика работает так: когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы, независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, государственным должностным лицом, — отметил Нед Сигал.

Аккаунт Трампа в социальной сети Twitter заблокировали 9 января 2021 года.

Протесты в США и блокировка аккаунтов Трампа

По результатам выборов в США, которые прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал демократ Джой Байден. Республиканец Дональд Трамп не был согласен с ними.

6 января 2021 года его сторонники устроили акции в поддержку Трампа и штурмовали Капитолий. Эти действия экс-президента и его сторонников осудили мировые лидеры, а аккаунты Трампа в соцсетях, благодаря которым он общался с аудиторией, заблокировали.

Подробнее о блокировке аккаунтов Трампа читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNBC