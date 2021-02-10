PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Трампу не разрешат вернуться в Twitter

Экс-президенту США Дональду Трампу не разрешат восстановить свою страницу в социальной сети Twitter, даже если он снова в будущем станет главой государства.

Дональд Трамп

Об этом заявил финансовый директор Twitter Нед Сигал.

— Наша политика работает так: когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы, независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, государственным должностным лицом, — отметил Нед Сигал.

Аккаунт Трампа в социальной сети Twitter заблокировали 9 января 2021 года.

Протесты в США и блокировка аккаунтов Трампа

По результатам выборов в США, которые прошли 3 ноября 2020 года, победу одержал демократ Джой Байден. Республиканец Дональд Трамп не был согласен с ними.

Читайте
Штурм Капитолия и цитаты из Twitter: Сенат США продолжает рассмотрение импичмента Трампу

6 января 2021 года его сторонники устроили акции в поддержку Трампа и штурмовали Капитолий. Эти действия экс-президента и его сторонников осудили мировые лидеры, а аккаунты Трампа в соцсетях, благодаря которым он общался с аудиторией, заблокировали.

Подробнее о блокировке аккаунтов Трампа читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNBC

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка