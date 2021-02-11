Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, во второй раз заболел коронавирусом.

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании политик сильно закашлялся.

— Опять эта зараза вернулась, — обьяснил Лукашенко всем присутствующим.

Также Александр Лукашенко добавил, что болеет уже три дня. Тем не менее, медицинской маски или других средств защиты при нем не было.

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся. — Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться. После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju — TUT.BY (@tutby) February 11, 2021

Напомним, что Александр Лукашенко перенес коронавирус в конце июля 2020 года.

Во время одной из встреч с чиновниками он извинился за свой хриплый голос и заявил, что бессимптомно перенес Covid-19.

В шутку Лукашенко добавил, что теперь и он “попал в золотой фонд Беларуси”, переболев коронавирусом.