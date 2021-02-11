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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Опять эта зараза: Лукашенко закашлялся во время выступления

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, во второй раз заболел коронавирусом.

Опять эта зараза: Лукашенко закашлялся во время выступления

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании политик сильно закашлялся.

— Опять эта зараза вернулась, — обьяснил Лукашенко всем присутствующим.

Также Александр Лукашенко добавил, что болеет уже три дня. Тем не менее, медицинской маски или других средств защиты при нем не было.

Напомним, что Александр Лукашенко перенес коронавирус в конце июля 2020 года.

Во время одной из встреч с чиновниками он извинился за свой хриплый голос и заявил, что бессимптомно перенес Covid-19.

В шутку Лукашенко добавил, что теперь и он “попал в золотой фонд Беларуси”, переболев коронавирусом.

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