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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Знову ця зараза: Лукашенко закашлявся під час виступу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, вдруге захворів на коронавірус.

Знову ця зараза: Лукашенко закашлявся під час виступу

Під час виступу на Всебілоруських народних зборах політик сильно закашлявся.

– Знову ця зараза повернулася, – пояснив Лукашенко усім присутнім.

Також Олександр Лукашенко додав, що хворіє вже три дні. Тим не менше, медичної маски або інших засобів захисту він не мав.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко перехворів на коронавірус наприкінці липня 2020 року.

Під час однієї із зустрічей з чиновниками він вибачився за свій хриплий голос та заявив, що безсимптомно переніс Covid-19.

Жартома Лукашенко додав, що тепер і він “потрапив до золотого фонду Білорусі”, перехворівши на коронавірус.

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