Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, вдруге захворів на коронавірус.

Під час виступу на Всебілоруських народних зборах політик сильно закашлявся.

– Знову ця зараза повернулася, – пояснив Лукашенко усім присутнім.

Також Олександр Лукашенко додав, що хворіє вже три дні. Тим не менше, медичної маски або інших засобів захисту він не мав.

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся. — Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться. После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju — TUT.BY (@tutby) February 11, 2021

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко перехворів на коронавірус наприкінці липня 2020 року.

Під час однієї із зустрічей з чиновниками він вибачився за свій хриплий голос та заявив, що безсимптомно переніс Covid-19.

Жартома Лукашенко додав, що тепер і він “потрапив до золотого фонду Білорусі”, перехворівши на коронавірус.