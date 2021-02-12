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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Китай запретил трансляцию канала BBC за нарушение политики вещания

Китай запретил трансляцию телеканала BBC World News, обосновав это тем, что он серьезно нарушает политику вещания.

китай

Администрация национального радио и телевидения Китая (NRTA) отметила, что телеканал нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.

Власти страны сообщили, что все репортажи, которые не соответствовали принципам правдивости и объективности, подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

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— Поскольку работа телеканала не отвечает требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году, — говорится в заявлении NRTA.

Такое решение со стороны Пекина было принято через несколько дней после того, как власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая.

В то же время ВВС неоднократно освещали нарушения прав уйгуров и размещение их в специальные лагеря перевоспитания.

Также власти Китая критиковала канал за репортажи о коронавирусе.

В МИД Великобритании назвали это решение неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации.

Китай- Великобритания

В начале февраля Великобритания депортировала трех китайских шпионов. Год назад они приехали в страну с журналистскими визами.

Британская разведка установила, что шпионы — сотрудники Министерства государственной безопасности Пекина. В прошлом году они приехали в Великобританию, чтобы трудоустроится в три разные информационные агентства.

Источник: BBC

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