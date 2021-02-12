PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Китай заборонив трансляцію каналу BBC через порушення політики мовлення

Китай запретил трансляцию телеканала BBC World News, обосновав это тем, что он серьезно нарушает политику вещания.

китай

Администрация национального радио и телевидения Китая (NRTA) отметила, что телеканал нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.

Власти страны сообщили, что все репортажи, которые не соответствовали принципам правдивости и объективности, подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

Читайте
Конфлікт між Китаєм і Індією: США стурбовані діями китайської влади

– Поскольку работа телеканала не отвечает требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году, – говорится в заявлении NRTA.

Такое решение со стороны Пекина было принято через несколько дней после того, как власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание из-за того, что его контролирует Компартия Китая.

В то же время, ВВС неоднократно освещали нарушения прав уйгуров и размещение их в специальные лагеря перевоспитания.

Также власти Китая критиковала канал за репортажи о коронавирусе.

В МИД Великобритании назвали это решение неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации.

Джерело: BBC

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка