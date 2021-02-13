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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Поблизу Єревана стався землетрус

На території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв’язком.

Поблизу Єревана стався землетрус

Як уточнює МНС Вірменії, епіцентр розташований за 8 кілометрах від столиці Вірменії Єревана на глибині близько 10 кілометрів.

За інформацією місцевих ЗМІ, підземні поштовхи сталися приблизно о 13.30 за Києвом, трясло протягом декількох секунд.

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В Єревані сила поштовхів склала 5-6 балів, в Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі – від 3 до 4 балів.

12 лютого ввечері зафіксували землетрус у Таджикистані. Даних про жертви наразі немає.

Національний центр сейсмічного моніторингу Пакистану виміряв потужність землетрусу магнітудою 6,4 бала.

На території навколо міста Мургаб та у північних районах Пакистану, північних штатах Індії та в частині Афганістану люди могли відчути поштовхи.

Джерело: Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр

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