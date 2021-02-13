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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Біля берегів Японії стався потужний землетрус

У Тихому океані поблизу берегів Японії на глибині 59 км стався землетрус магнітудою 7,1 бали.

Землетрус

Підземні поштовхи відчули в Сендаї (89 км від епіцентру), Намі (61 км), Ватарі (76 км), Іванумі (79 км), Какуді (79 км), Ісіномакі (81 км), Шиогамі (83 км) та Івакі (100 км).

У Системі попередження про цунамі США повідомили, що загрози виникнення цунамі немає. Японське метеорологічне агентство JMA також не фіксує цієї загрози. За його прогнозом, можливі лише незначні зміни рівня моря.

Землетрус стався поряд із Тохоку, де 11 березня 2011 року підземні поштовхи становили 9,0-9,1 бали за шкалою Ріхтера. Тоді загинуло 5 178 людей та 8 606 зникли безвісти. Науковці вважають, що це міг бути пізній вторинний шок.

Землетрус у Вірменії

11 лютого стався землетрус у Вірменії магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв’язком.

Як уточнює МНС Вірменії, епіцентр розташований за 8 км від столиці Вірменії Єревана на глибині близько 10 км.

Джерело: VolcanoDiscovery

Фото: Dreamstime

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