Американский предприниматель Билл Гейтс планирует инвестировать $2 млрд на спасение климата. В течение пяти лет основатель компании Microsoft будет выделять средства на различные проекты и стартапы, которые призваны повлиять на изменения климата.

— Важно предупредить климатическую катастрофу с помощью инноваций, — подчеркнул Гейтс.

По словам Гейтса, выбросы углерода должны упасть до нуля к 2050 году, чтобы избежать огромного экологического и экономического ущерба. Также бизнесмен считает, что страны должны больше инвестировать в исследования, связанные с экологией.

При этом Билл Гейтс заявил, что мир не должен отказываться от атомной энергетики, ведь потребности человечества невозможно обеспечить благодаря альтернативным источникам.

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Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Бизнесмен Билл Гейтс получил прививку от коронавируса. Он написал, что чувствует себя прекрасно, а также поблагодарил всех ученых, которые причастны к появлению вакцины.

Источник: Handelsblatt