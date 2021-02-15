Американський підприємець Білл Гейтс планує інвестувати $2 млрд на порятунок клімату. Протягом п’яти років засновник компанії Microsoft виділятиме кошти на різноманітні проекти та стартапи, які покликані вплинути на зміни клімату.

– Важливо попередити кліматичну катастрофу за допомогою іновацій, – підкреслив Гейтс.

За словами Гейтса, викиди вуглецю повинні впасти до нуля до 2050 року, щоб уникнути величезної екологічної та економічної шкоди. Також бізнесмен вважає, що країни мають більше інвестувати в дослідження, пов’язані з екологією.

Водночас Білл Гейтс заявив, що світ не повинен відмовлятися від атомної енергетики, адже потреби людства неможливо забезпечити завдяки альтернативним джерелам.

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Білл Гейтс вакцинувався від коронавірусу

Бізнесмен Білл Гейтс отримав щеплення від коронавірусу. Він написав, що почувається чудово, а також подякував усім науковцям, які причетні до появи вакцини.

Джерело: Handelsblatt