Впервые в ледниках Антарктиды ученые обнаружили странных существ, похожих на губок.

Неизвестных созданий нашли на глубине 900 м от поверхности шельфового ледника Фильхнера, который находится на западном берегу Антарктиды.

Ученые выяснили, что существа живут на камнях и наименее известны науке.

Шельфовые ледники покрывают более 1,5 млн кв. м континентального рельефа Антарктиды, но они малоизученные.

Такие ледники исследуют преимущественно геологи, которые бурят скважины во льду и собирают образцы горных пород, чтобы выяснить, как образовались эти ледники.

Во время такого исследования ученые Британской антарктической службы наткнулись на камень, который покрывали неизвестные существа, внешне похожие на губок. Это организмы, которые живут на морском дне, прикрепленные к скалам. Пищу добывают, пропуская через себя воду.

Ученые отмечают, что вероятность встретить подобных животных под шельфовыми ледниками в таких условиях очень мала.







Существа похожи на губок: в Антарктиде обнаружили неизвестных животных / 2 фотографии

Ранее ученые находили под ледниками исключительно подвижных существ — мелких рыб, червей, медуз или криль, которые могут искать пищу и добывать ее самостоятельно.

В Антарктиде откололся 20-метровый кусок ледника

В Антарктиде от ледника Woozle Hill откололся огромный кусок льда.

Трещина на месте откола появилась уже давно. Исследователи напомнили, что подобные природные процессы негативны и демонстрируют изменение климата на планете.

Источник: Frontiers in Marine Science

Фото: Frontiers in Marine Science