Вперше у льодовиках Антарктиди науковці виявили дивних істот, схожих на губок.

Невідомих створінь знайшли на глибині 900 м від поверхні шельфового льодовика Фільхнера, розташованого на західному березі Антарктиди.

Вчені з’ясували, що істоти живуть на камінні і найменш відомі науці.

Шельфові льодовики покривають понад 1,5 млн кв. м континентального рельєфу Антарктиди, але вони маловивчені.

Такі льодовики досліджують переважно геологи, які бурять свердловини у льоду і збирають зразки гірських порід, щоб з’ясувати утворення льодовика.

Під час такого дослідження вчені Британської антарктичної служби натрапили на камінь, який покривали невідомі істоти, ззовні схожі на губок. Це організми, які мешкають на морському дні, прикріплені до скель. Їжу добувають, пропускаючи через себе воду.

Науковці наголошують, що ймовірність зустріти подібних тварин під шельфовими льодовиками в таких умовах дуже мала.







Істоти схожі на губок: в Антарктиді виявили невідомих тварин / 2 фотографии

Раніше вчені знаходили під льодовиками виключно рухомих істот – дрібних риб, черв’яків, медуз або криль, які можуть шукати їжу і добувати її самостійно.

В Антарктиді відколовся 20-метровий шматок льодовика

В Антарктиді від льодовика Woozle Hill відколовся величезний шматок криги.

Тріщина на місці відколу з’явилася уже давно. Дослідники нагадали, що подібні природні процеси є негативними та демонструють зміну клімату на планеті.

Джерело: Frontiers in Marine Science

Фото: Frontiers in Marine Science