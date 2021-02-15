Европейский Союз планирует до конца лета провести вакцинацию всех желающих. Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил Тьерри Бретон — Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг. Он выразил намерение стать первым континентом в производстве вакцин.

— До конца лета все граждане Европейского Союза, которые хотят сделать прививку, должны это сделать.

Он заявил, что для этого необходимо увеличить объемы производства. Однако на строительство новых заводов потребуется немало времени, поэтому он предлагает использовать мощности уже имеющихся предприятий.

— У нас есть три лицензированные вакцины, еще две появятся в ближайшие недели. Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают, это научное достижение. Проблема заключается в производстве, мы должны увеличить мощность наших промышленных инструментов.

Недавно Бретон возглавил рабочую группу по производству вакцин в Европейском Союзе.

Испытания вакцины на детях

Великобритания заявила, что проводит испытания вакцины на детях. Оксфордский университет уже начал исследования препаратом AstraZeneca. В нем примут участие несовершеннолетние от 6 до 17 лет.