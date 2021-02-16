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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

К Земле летит астероид размером с Лондонский глаз

17 февраля к Земле приблизится астероид 2021 BS3 размером с одно из самых больших смотровых колес в мире — Лондонский глаз, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса.

Астероїд

В NASA также сообщили, что космическое тело пролетит мимо Земли со скоростью 10,37 км в секунду или 37 331 км в час.

Ближе всего к нашей планете астероид будет в 15.58 по киевскому времени и подлетит на 6 616 713 км. Такое расстояние считается близким в масштабах космоса, но технически — это 40% расстояния от Земли до Солнца.

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По данным Центра изучения околоземных объектов, этот древний каменный обломок никак не повлияет на нашу жизнь и просто пролетит мимо.

Покорение космоса

9 февраля 2021 космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов Надежда успешно вышел на орбиту Марса после семимесячного путешествия.

Межпланетный зонд будет отправлять данные о климате и атмосфере на Марсе.

Источник: CNEOS

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