PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

До Землі летить астероїд розміром із Лондонське око

17 лютого до Землі наблизиться астероїд 2021 BS3 розміром з одне з найбільших оглядових коліс у світі – Лондонське око, повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу.

Астероїд

У NASA також повідомили, що космічне тіло пролетить повз Землю зі швидкістю 10,37 км за секунду або 37 331 км за годину. 

Найближче до нашої планети астероїд буде о 15.58 за київським часом та підлетить на 6 616 713 км. Така відстань вважається близькою в масштабах космосу, але технічно – це 40% відстані від Землі до Сонця.

Читайте
Старт космічного туризму: SpaceX відправить у космос корабель з цивільним екіпажем

За даними Центру вивчення навколоземних об’єктів, цей стародавній кам’яний уламок ніяк не вплине на наше життя і просто пролетить повз.

Підкорення космосу

9 лютого 2021 року космічний зонд Об’єднаних Арабських Еміратів Надія успішно вийшов на орбіту Марсу після семимісячної подорожі.

Міжпланетний зонд буде надсилати дані про клімат та атмосферу на Марсі.

Джерело: CNEOS

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору