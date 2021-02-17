США внимательно следят за развитием событий в деле российского оппозиционера Алексея Навального и готовы оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, России противостоит широкая коалиция единомышленников и партнеров, осуждающая нарушение прав человека в России.

— Мы вместе с нашими союзниками, в частности нашими союзниками в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, в частности за его арестом и задержанием тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы, — заявил Прайс.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена уже дала понять, что будет отстаивать права человека.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США будут оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям.

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному по делу о Ив Роше — 3,5 года колонии общего режима. Поскольку почти год из этого срока Навальный уже отсидел, за решеткой он должен провести еще 2 года и 8 месяцев.

12 февраля в Москве снова прошел суд над Навальным за клевету на 94-летнего ветерана Гната Артеменко.

Уголовное производство по статье “клевета” против Алексея Навального возбуждено из-за его комментария к агитационному ролику за поправки к Конституцию РФ.