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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Арест Навального: США будут давить на Россию по делу оппозиционера

США внимательно следят за развитием событий в деле российского оппозиционера Алексея Навального и готовы оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям.

Арест Навального: США будут давить на Россию по делу оппозиционера

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, России противостоит широкая коалиция единомышленников и партнеров, осуждающая нарушение прав человека в России.

— Мы вместе с нашими союзниками, в частности нашими союзниками в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, в частности за его арестом и задержанием тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы, — заявил Прайс.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена уже дала понять, что будет отстаивать права человека.

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Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США будут оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям.

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному по делу о Ив Роше — 3,5 года колонии общего режима. Поскольку почти год из этого срока Навальный уже отсидел, за решеткой он должен провести еще 2 года и 8 месяцев.

12 февраля в Москве снова прошел суд над Навальным за клевету на 94-летнего ветерана Гната Артеменко.

Уголовное производство по статье “клевета” против Алексея Навального возбуждено из-за его комментария к агитационному ролику за поправки к Конституцию РФ.

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