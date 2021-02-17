Китай обгоняет США как крупнейшего торгового партнера ЕС

Китай обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером Европейского Союза. Торговля с большинством основных партнеров Европы упала из-за пандемии Covid-19.

Торговля между Китаем и ЕС в прошлом году составила $709 млрд по сравнению с $671 млрд импорта и экспорта из США.

Не смотря на то, что экономика Китая потерпела крах в первом квартале из-за пандемии, восстановление экономики в конце года стимулировало спрос на товары из ЕС.

Китай был единственной крупной мировой экономикой, где в 2020 году наблюдался рост, что стимулировало спрос на европейские автомобили и предметы роскоши.

Между тем, экспорт Китая в Европу выиграл благодаря высокому спросу на медицинское оборудование и электронику.

Согласно данным Евростата, торговый дефицит ЕС с Китаем также вырос со $199 млрд до $219 млрд.

Запрет США на беспилотники из Китая

19 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским ведомствам закупать беспилотники в России, Ирана, Китая и КНДР.

В указе страны названы противниками США, угрожающими национальной безопасности.