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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Канаде ученые предлагают увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer

В Канаде ученые заметили, что второй компонент вакцины от коронавируса производства компании Pfizer следует применять позже.

Вакцина, коронавірус

По их данным, эффективность первого компонента этого препарата оценивается в 92,6%, поэтому введение второго компонента с аналогичной степенью эффективности через месяц после первого не даст желаемого результата.

В компании Pfizer отметили, что исследования альтернативных режимов дозирования вакцины пока продолжаются, а решение относительно этого будет зависеть от органов здравоохранения.

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Вакцина Pfizer

Американская компания-производитель Pfizer и немецкая компания BioNTech выделят дополнительные 200 млн доз вакцины против Covid-19 для ЕС.

BioNTech и Pfizer заключили соглашения с Европейской комиссией на поставку дополнительных доз препарата от коронавируса в 27 стран Евросоюза. Глава Pfizer Альберт Бурла заверил, что новое соглашение с ЕС позволит вакцинировать не менее 250 млн европейцев до конца года.

Источник: Интерфакс-Украина

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