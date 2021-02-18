В Канаде ученые заметили, что второй компонент вакцины от коронавируса производства компании Pfizer следует применять позже.
По их данным, эффективность первого компонента этого препарата оценивается в 92,6%, поэтому введение второго компонента с аналогичной степенью эффективности через месяц после первого не даст желаемого результата.
В компании Pfizer отметили, что исследования альтернативных режимов дозирования вакцины пока продолжаются, а решение относительно этого будет зависеть от органов здравоохранения.
Вакцина Pfizer
Американская компания-производитель Pfizer и немецкая компания BioNTech выделят дополнительные 200 млн доз вакцины против Covid-19 для ЕС.
BioNTech и Pfizer заключили соглашения с Европейской комиссией на поставку дополнительных доз препарата от коронавируса в 27 стран Евросоюза. Глава Pfizer Альберт Бурла заверил, что новое соглашение с ЕС позволит вакцинировать не менее 250 млн европейцев до конца года.