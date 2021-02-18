У Канаді вчені зауважили, що другий компонент вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer слід застосовувати пізніше.

За їхніми даними, ефективність першого компонента цього препарату оцінюється в 92,6%, тому введення другого компонента з аналогічним ступенем ефективності через місяць після першого не дасть бажаного результату.

У компанії Pfizer зазначили, що дослідження альтернативних режимів дозування вакцини поки тривають, а рішення щодо цього залежатиме від органів охорони здоров’я.

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Вакцина Pfizer

Американська компанія-виробник Pfizer і німецька компанія BioNTech виділять додаткові 200 млн доз вакцини проти Covid-19 для ЄС.

BioNTech і Pfizer уклали угоди з Європейською комісією на постачання додаткових доз препарату від коронавірусу в 27 країн Євросоюзу. Очільник Pfizer Альберт Бурла запевнив, що нова угода з ЄС дозволить вакцинувати щонайменше 250 млн європейців до кінця року.