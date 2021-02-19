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Факты / Мир
Людмила Богданова |

США и Великобритания ввели санкции против белорусских чиновников

США и Великобритания ввели санкции против ряда белорусских чиновников. Государственный департамент США запретил въезд этим лицам, а в Британии обещают заморозить их активы.

білорусь

Государственный департамент США объявил о санкциях против 43 граждан Беларуси. Это правоохранители, проводившие задержание участников мирных митингов, руководители правоохранительных органов, судьи, которые выносили приговоры, работники университетов и тому подобное.

Великобритания расширила санкционный список, добавив имена 27 человек. В перечень вошли генеральный прокурор Беларуси, министр информации, судья, руководители департаментов полиции, глава телерадиокомпании и тому подобное.

Если британская сторона обнаружит в стране активы этих людей, они будут заблокированы.

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Заключение за трансляцию акций протеста

Накануне в Беларуси приговорили двух журналисток. Они проведут до двух лет в колонии. Причиной заключения стал прямой эфир, которые представительницы телеканала вели с места акций протеста.

Источник: Государственный департамент США, Управление финансовых санкций Великобритании

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