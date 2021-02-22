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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Британія послаблює карантин: до 21 червня хочуть зняти всі обмеження

Уряд Великої Британії планує скасувати усі карантинні обмеження в країні з середини червня. 22 лютого прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував чотири етапи послаблення карантину.

коронавірус, маска

Кожен етап будуть впроваджувати з перервою у мінімум п’ять тижнів. З 8 березня у Великій Британії планують відкрити школи. Мешканцям країни дозволять спілкуватися один на один у громадських місцях.

З 29 березня люди зможуть збиратися у групах до шести осіб. Приблизно з 12 квітня дозволять роботу бібліотек, роздрібних магазинів, салонів краси, спортзалів, проведення весіль (до 15 осіб).

З 17 травня відкриються готелі, кафе та ресторани. Також на цей період планують дозволити міжнародні поїздки. Приблизно до 21 червня у Великій Британії сподіваються скасувати решту карантинних обмежень.

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Раніше Борис Джонсон повідомляв, що Велика Британія планує вакцинувати всіх громадян до кінця липня (окрім дітей). Йдеться лише про введення першої дози вакцини.

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