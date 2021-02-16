Великобритания готова предоставить избыточные вакцины другим странам

Великобритания рассмотрит возможность предоставления избыточных доз вакцины против коронавируса другим странам после вакцинации взрослого населения.

Об этом сообщил министр по делам вакцинации Надхим Захави.

Чиновник отметил, что приоритетная задача для государства — вакцинация взрослого населения. Если останутся дополнительные дозы препаратов, то Великобритания готова поделиться ими с другими странами.

По состоянию на утро 16 февраля в Великобритании выявлено почти 4,05 млн случаев заболевания. На данный момент в государстве больше всего зараженных в мире.

В Великобритании обнаружили новый штамм Covid-19

В Великобритании обнаружили еще один штамм Covid-19. Новый вид коронавируса, известного под названием В1525, нашли в геномах людей из 10 стран, в частности США.

Обнаруженная разновидность содержит ряд отличий от известного британского штамма. В частности, этот вид может помогать вирусу избегать антител.