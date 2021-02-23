18 европейских компаний отказываются от участия в Северном потоке 2, после введения санкций США против российской фирмы КВТ-РУС и угрозы ввести их и против других.

В основном от проекта отстранились страховые компании из Германии, Швейцарии и Великобритании, сообщил Госдепартамент США в своем отчете.

— Это показывает, что законодательные цели и наши действия были успешными, — сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он также добавил, что Америка продолжает отслеживать компании, которые могут быть замешаны в потенциально санкционированных действиях.

В частности сотрудничество прекращают: поставщик промышленных услуг Bilfinger, мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited, швейцарская фирма Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

США всегда выступали против строительства трубопровода, ведь это, по их мнению, может привести к зависимости Европы от российской энергетики.

Экологическая угроза Северного потока 2

Строительство трубопровода несет большую угрозу для экосистемы Балтийского моря.

Россия пренебрегает многими техническими правилами, например позволяет судам проходить у мест зимовки птиц, где движение любого водного транспорта запрещен.

Фото: Nord Stream 2