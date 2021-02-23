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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Європейські фірми масово відмовляються від участі у Північному потоці 2

18 європейських компаній відмовляються від участі у Північному потоці 2, після введення санкцій США проти російської фірми КВТ-РУС та погрози запровадити їх і проти інших.

Європейські фірми масово відмовляються від участі у Північному потоці 2

Здебільшого від проекту відсторонилися страхові компанії з Німеччини, Швейцарії та Британії, повідомив Госдепартамент США у своєму звіті.

– Це показує, що законодавчі цілі і наші дії були успішними, – повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він також додав, що Америка продовжує відслідковувати компанії, які можуть бути замішані в потенційно санкціонованих діях.

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Зокрема співпрацю припиняють: постачальник промислових послуг Bilfinger, мюнхенська страхова компанія Munich Re Syndicate Limited, швейцарська фірма Zurich Insurance Group та паризька Axa Group.

США завжди виступали проти будівництва трубопроводу, адже це, на їх думку, може спричинити залежність Європи від російської енергетики.

Екологічна загроза Північного потоку 2

Будівництво трубопроводу має неабияку загрозу для екосистеми Балтійського моря.

Росія нехтує багатьма технічними правилами, наприклад дозволяє суднам проходити біля місць зимівлі птахів, де рух будь-якого водного транспорту заборонений.

Фото: Nord Stream 2

Джерело: Deutsche Welle

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